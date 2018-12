Иллюстратор превращает животных в людей, и это завораживает

После успеха трилогии «Mass Effect» канадская студия BioWare доказала, что способна создавать динамичные и наполненые эпосом экшены, а не только классические RPG. Правда, под руководством ЕА канадцы прожили пять не самых простых лет: это и провальная в рейтингах «Dragon Age 2», и не слишком её успешное продолжение, и «Mass Effect Andromeda», которая была крепким экшеном, но многие фанаты серии сочли её личным оскорблением.

Теперь BioWare решили сконцентрироваться больше на экшене, отойдя от привычных канонов, заложенных в студию отцами-основателями. Пока что их новое творение «Anthem» выглядит достаточно неплохо: графика на достойном уровне, да и сеттинг популярный — сейчас в моде постапокалипсис. Вчера BioWare провели стрим, на котором продемонстрировали возможности детища. Невооруженным глазом заметны наработки, которые мы уже видели в том же «Mass Effect»: система укрытий, гигантские прыжки, даже характерные позы персонажей. Иногда в голове невольно всплывает "Assuming Direct Control", когда на экране в очередной раз возникают светящиеся глаза оппонента.

Вселенная игры проста: в лучших традициях Безумного Макса человечество борется за выживание, а помогают людям особые универсальные солдаты — фрилансеры, пилотирующие крутые экзоскелеты. Сюжет отдает популярными японскими боевиками вроде «Full Metal Panic». Хорошим звоночком является то, что основным сценаристом выступает Дрю Карпишин. Этот писатель подарил игровому сообществу такие шедевры как истории «Star Wars: Knights of the Old Republic» и упомянутой выше «Mass Effect». Без старины Дрю сложно представить себе возникновение запомнившихся героев — Ревана или Шепарда.

Игра разрабатывается на Frostbite 3, так что за визуальную часть можно быть спокойными. Правда, будет ли реализована разрушаемость объектов, которая подразумевается этим движком, неизвестно, а в представленном ролике это не особо заметно.



«Anthem» позиционируется как ММО (мультиплеерная игра), а потому старой системы прописанных сопартийцев скорее всего не будет, их заменят живые игроки. В некоторой мере это не только плюс, но и минус: BioWare прославилась именно как студия, создающая невероятно прописанных и живых спутников игрока. Потому для старых фанатов это обстоятельство выглядит разочарованием. Кроме прочего, пока мало известно подробностей о ролевой системе и сюжете, а это не очень хорошо: подобное происходило с пиар-компанией «Andromeda». Пока что увиденное скорее напоминает «Destiny», что уже совсем нетипично для канадцев.

Впрочем, рано делать однозначные выводы, потому что «Anthem» собирается запускаться лишь 22 февраля на PlayStation 4, Xbox One и PC. У BioWare есть все шансы наконец реабилитироваться в глазах игроков, потому что терпение фанатов тоже не вечное.