Онищенко сравнил гаджеты с наркотиками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко одобрил инициативу уполномоченного правительства Германии по проблемам наркотической зависимости Марлен Мортлер отпраздновать Рождество без смартфонов.

На днях Мортлер выступила с соответствующим обращением, акцентируя внимание на том, что уже более ста тысяч немецких детей и подростков от 12 до 17 лет страдают зависимостью от электронных гаджетов, которая сродни наркотической, сообщает Leipziger Volkszeitung.

Онищенко согласился с такой трактовкой и предупредил об аналогичной опасности, угрожающей российским детям и подросткам.

В своей авторской колонке для Федерального агентства новостей он заявил, что зависимость от гаджетов сродни наркотической зависимости, и призвал отрегулировать область их применения.

По его словам, весь тот вал информации, который идет из смартфонов, планшетов и других гаджетов, подключенных к интернету, в значительной степени не регулируется ни нравственными законами, ни возрастными ограничениями.

Онищенко считает, что от такого влияния в первую очередь страдает несформировавшаяся детская психика.

«В совокупности опасность от этого воздействия даже может превышать опасность от алкогольной, табачной и наркотической зависимости», — пишет депутат.

Ранее Онищенко призвал повышать рождаемость с помощью духовного воспитания.