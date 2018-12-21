В Барселоне участники акции протеста начали строить баррикады

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на акцию протеста, сообщает испанский государственный телеканал RTVE.

Активисты протестуют против заседания Совета министров Испании, которое вместо Мадрида сегодня проводится в каталонской столице.

Участники акции протеста начали строить баррикады из автомобильных покрышек, переворачивают мусорные контейнеры и забрасывают камнями полицию. Отмечается, что четыре человека задержаны.

Власти вывели в город усиленные отряды полиции. По данным СМИ, сейчас за порядком в Барселоне следят около восьми тысяч полицейских.



В нескольких местах протестующие уже пытались прорвать полицейские кордоны, однако пока стражам порядка удается держать ситуацию под контролем.



Как писал «Ридус», 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования. «Каталония превращается в независимое государство в форме республики», — было сказано в резолюции.



Перед тем 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.