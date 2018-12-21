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Поклонники Сталина собрались установить его бюст в Орле

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© flickr.com

В Орле участники общественных слушаний проголосовали за установку в городе бюста Иосифа Сталина.

Инициаторами выступили областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и региональное отделение организации «Дети войны».

В итоге было принято обращение к городским и областным властям об увековечивании памяти Сталина.

«Мнение собравшихся — единогласное, теперь дело за решением власти», — сообщается на сайте областного отделения КПРФ.

Как рассказал «Интерфаксу» секретарь областного отделения КПРФ Василий Иконников, памятник генералиссимуса уже создан.

По его словам, бюст планируется установить на Московской улице, где находился памятник «вождю народов» (позже он был снесен).

«Над его созданием работали местные скульпторы. Он был изготовлен за счет пожертвований общественности. Удалось собрать около 300 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Месяц назад, как писал «Ридус», в Новосибирске активисты нашли место для установки памятника Иосифу Сталину.

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