В США вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы

В США российский криминальный авторитет Ражден Шулая приговорен к 45 годам тюремного заключения, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

41-летнего россиянина признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Невада, Пенсильвания, а также за рубежом.

Российского вора в законе также приговорили к конфискации имущества на сумму более 2,16 миллиона долларов и к выплате компенсации за нанесенный ущерб в размере 550 тысяч. И

После выхода из тюрьмы Шулая будет обязан находиться минимум три года под особым полицейским надзором.

В сообщении ведомства отмечается, что последним местом жительства россиянина был город Эджуотер (штат Нью-Джерси), до этого он проживал в Санкт-Петербурге. Криминальный авторитет был задержан в штате Невада в июне прошлого года.

Прокуратура тогда утверждала, что он и еще больше 30 выходцев из стран бывшего СССР были причастны к организованной преступности, отмечает URA.RU.



Как писал «Ридус», две недели назад в Москве был задержан один из лидеров российского криминального сообщества Каха Гальский.