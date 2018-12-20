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10+ геометрических татуировок, которые создаёт очень лаконичный мастер

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  • 20 декабря 2018, 17:47
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Турецкий тату-мастер Окан Учкун (Okan Uçkun) создаёт геометрические татуировки в минималистическом стиле. Лаконичность и симметрия — вот основные законы его творчества.

В настоящее время Окан живёт в Нью-Йорке и говорит, что в родном Стамбуле его работа не одобряется. Зато сейчас у него множество благодарных клиентов, количество сделанных им татуировок исчисляется уже тысячами, а благодаря уникальному стилю, его работы очень узнаваемы.

В Instagram на мастера подписаны уже почти 260 тысяч человек.

А у вас есть татуировка? Хотели бы сделать?

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве другой художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это, как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировку талантливые мастера превращают в шедевры.

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