10+ геометрических татуировок, которые создаёт очень лаконичный мастер

Турецкий тату-мастер Окан Учкун (Okan Uçkun) создаёт геометрические татуировки в минималистическом стиле. Лаконичность и симметрия — вот основные законы его творчества.

В настоящее время Окан живёт в Нью-Йорке и говорит, что в родном Стамбуле его работа не одобряется. Зато сейчас у него множество благодарных клиентов, количество сделанных им татуировок исчисляется уже тысячами, а благодаря уникальному стилю, его работы очень узнаваемы.

В Instagram на мастера подписаны уже почти 260 тысяч человек.

А у вас есть татуировка? Хотели бы сделать?

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве другой художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это, как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировку талантливые мастера превращают в шедевры.