InSight показал, как он работает на Марсе

Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию, на которой видно, как аппарат InSight, высадившийся на Марсе, выгрузил на поверхность сейсмограф.

Аппарат сделал это с помощью руки-манипулятора, которая в будущем понадобится аппарату для копания грунта. За процессом выгрузки наблюдали две камеры, которые сделали серию снимков.

В агентстве отметили, что сейсмограф стал первым подобным аппаратом, которому посчастливилось работать на других планетах.

Напомним, что космический аппарат InSight совершил удачную посадку на Красную планету 26 ноября в 22:50 по московскому времени. Сейчас зонд вышел из спящего режима, во время которого он накапливал энергию, и приступил к работе.

Основной задачей миссии является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах.

После приземления InSight отправил на Землю свои координаты и фотографию, на которой изображен сам посадочный модуль. На снимке было видно, что аппарат сел в небольшой засыпанный песком и пылью ударный кратер.

Сейчас ученые проверили работоспособность 2,4-метровой руки-манипулятора, на которой закреплена камера IDC (Instrument Deployment Camera). С помощью нее проводится визуальный осмотр посадочной платформы.

Рабочая зона у аппарата небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадит два своих основных инструмента — сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.

Ученые пояснили, что миссия InSight продлится два года и за это время аппарат должен исследовать сейсмическую активность планеты и пробурить скважину для поиска жидкой воды или льда под поверхностью Красной планеты.

