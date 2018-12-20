InSight показал, как он работает на Марсе
- 20 декабря 2018, 17:07
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию, на которой видно, как аппарат InSight, высадившийся на Марсе, выгрузил на поверхность сейсмограф.
Аппарат сделал это с помощью руки-манипулятора, которая в будущем понадобится аппарату для копания грунта. За процессом выгрузки наблюдали две камеры, которые сделали серию снимков.
В агентстве отметили, что сейсмограф стал первым подобным аппаратом, которому посчастливилось работать на других планетах.
Напомним, что космический аппарат InSight совершил удачную посадку на Красную планету 26 ноября в 22:50 по московскому времени. Сейчас зонд вышел из спящего режима, во время которого он накапливал энергию, и приступил к работе.
Основной задачей миссии является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах.
После приземления InSight отправил на Землю свои координаты и фотографию, на которой изображен сам посадочный модуль. На снимке было видно, что аппарат сел в небольшой засыпанный песком и пылью ударный кратер.
Сейчас ученые проверили работоспособность 2,4-метровой руки-манипулятора, на которой закреплена камера IDC (Instrument Deployment Camera). С помощью нее проводится визуальный осмотр посадочной платформы.
Рабочая зона у аппарата небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадит два своих основных инструмента — сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.
Ученые пояснили, что миссия InSight продлится два года и за это время аппарат должен исследовать сейсмическую активность планеты и пробурить скважину для поиска жидкой воды или льда под поверхностью Красной планеты.
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