Раскрыты заработки российских футбольных арбитров

За один матч Российской Премьер-Лиги (РПЛ) судьи получают около 1500 долларов, сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Он также отметил, что многие российские футбольные арбитры уходят с основной работы.

«Когда я начинал судить матчи премьер-лиги, уходил на год с основной работы», — рассказал Егоров в интервью корреспонденту официального сайта РФС.

По его словам, если полностью отдаваться профессии, у тебя не останется времени на другую работу.

Он уточнил, что когда-то гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял 3000 долларов, а сейчас с учетом инфляции эта сумма уменьшилась в два раза.

Егоров признал, что судьям хотелось бы получать больше, однако все понимают, что в стране непростая финансовая ситуация, даже у некоторых команд премьер-лиги проблемы.

Глава департамента судейства подчеркнул, что требований повышения зарплаты не будет.

Примечательно, что за свою карьеру Егоров отсудил 110 матчей чемпионата России, пишет «Советский спорт».