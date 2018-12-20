В Москве открылась станция метро «Беломорская»

В столице утром в четверг, 20 декабря, открылась новая станция метро «Беломорская». Она расположена на севере Москвы на Замоскворецкой линии метрополитена между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино», сообщает «Интерфакс».

«Беломорская» стала 260-й станцией столичного метро. Она рассчитана приблизительно на 110 тысяч пассажиров в сутки.



Это большое событие для Левобережного района — открывается долгожданная станция, — заявил во время открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

«На перспективных планах она была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и 60 лет, как эта станция появилась», — приводит агентство слова столичного градоначальника.

По его словам, очень непросто было строить новую станцию на действующей ветке метро.

Но тем не менее работы все выполнены, станция закончена, как говорится, поехали, — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что «Беломорская» разгрузит соседнюю станцию «Речной вокзал» и сделает город ближе для 140 тысяч жителей Ховрино и Левобережного района.

Завершающийся год, по словам Собянина, будет рекордным по вводу в Москве новых станций и линий метро — 17 станций и 33 километра линий.