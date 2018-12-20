Кокорин и Мамаев ударились в религию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев за время пребывания в СИЗО увлеклись религией. Первый изучает Библию, а второй обустроил в своей камере иконостас с лампадой.

«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек», — рассказал Мамаев спецкорреспонденту газеты «Известия», посетившему спортсменов в Бутырке в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.



Также спортсмены стали посещать тюремный храм и беседовать со священником. Перемены в своем поведении футболисты объясняют тем, что теперь у них «стало больше времени на общение с Богом». «Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — сообщил Кокорин журналисту.

Напомним, 8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками драки в кафе на Большой Никитской улице, в результате которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, также футболисты напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин».

10 октября Мамаев и Кокорин явились в Главное следственное управление ГУ МВД для участия в допросе, после чего были задержаны, а затем и арестованы. По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору спортсменам грозит до семи лет лишения свободы. Новый год футболисты будут встречать за решеткой — в начале декабря суд продлил им срок ареста еще на два месяца до 8 февраля 2019 года.



Перебраться из «Бутырки» под домашний арест футболистам не помогли ни частичное признание своей вины, ни жалобы на плохое самочувствие, ни примерное поведение, ни даже справка от психиатра. Жена Павла Мамаева подогрела интерес общественности к делу, обвинив мужа в любовной связи с проституткой.