Ройзман обматерил журналиста за вопрос об изнасилованиях наркоманок

Экс-мэр Екатеринбурга, основатель и бывший руководитель Фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман повздорил с журналистом, шеф-редактором журнала «Нож» Артемом Чапаевым, когда тот поинтересовался у Ройзмана достоверностью информации об изнасилованиях наркозависимых женщин.

«Скажите, а правда в „Городе без наркотиков“ женщин сексуально унижали и насиловали, аргументируя что с наркоманками так можно поступать? Есть свидетельства нескольких женщин о том, что с ними там происходило», — спросил Чапаев.

В ответ Ройзман заявил, что наркозависимых женщин не насиловали «хотя бы потому, что практически у всех был ВИЧ, гепатит, а при поступлении еще гонорея и сифилис». После непродолжительной дискуссии он и вовсе оскорбил Чапаева непечатным выражением.

Скандал случился при обсуждении одной из спорных публикаций в издании «Батенька, да вы трансформер» о жизни наркозависимой девушки. «Ридус» не дает гиперссылку на этот материал, так как в нем можно усмотреть признаки пропаганды наркотиков (чтобы не получилось как с интервью Владимира Епифанцева).

«У Ройзмана есть проблема. Он не считает тех, кого „спасал от наркотиков“, за людей. Они для него все как опасные животные, не имеющие собственной воли и никаких прав. Что для них лучше — может решать мудрый Ройзман. Никакой идеи о том, что человек с наркотической зависимостью остается человеком — у Ройзмана нет», — прокомментировала «Ридусу» ситуацию политолог Анна Федорова.

«Обратите внимание даже на его аргумент. „Мы не насиловали женщин, потому что они были больны ВИЧ и другими болезнями“. Это же звучит чудовищно, если вдуматься. Нормальный человек сказал бы: „Мы никого не насиловали, потому что насиловать людей — зло“. А тут он о людях говорит как о некачественном товаре. И вот все у него так»", — добавила она.

Напомним, общественность не впервые предъявляет Ройзману претензии по поводу методов борьбы с наркоманией. Весной 2018 года Ройзман поддержал «палочную систему» борьбы с распространением наркотиков и в какой-то мере оправдал практику «подкидывания» запрещенных веществ подозреваемым.

Ранее «Ридус» рассказывал при каких обстоятельствах Евгений Ройзман лишился поста мэра Екатеринбурга.