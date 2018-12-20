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Захарова оценила планы США по выводу войск с территории Сирии

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© Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о начале полного вывода американского военного контингента с территории Сирийской арабской республики.

По мнению Захаровой, такие действия американской стороны способны создать условия, необходимые для стабилизации ситуации в регионе.

Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования, — заявила Захарова в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Выступая перед телезрителями, дипломат также обратила внимание на то, что вооруженные силы США находились на территории республики незаконно, без соответствующей санкции действующего руководства Сирии и в отсутствие специальных резолюций Совета Безопасности ООН.

Захарова выразила надежду, что вывод американских войск позитивным образом скажется на обстановке в регионах, ранее контролировавшихся США и вооруженной оппозицией, которой Вашингтон, по мнению Москвы, систематически оказывал военную поддержку.

Надежда на то, что и эти точки на карте Сирии пойдут путем Алеппо и многих других городов и пунктов, которые уже вернулись к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было, — высказалась она.

Как ранее сообщал «Ридус», сейчас на территории Сирии находятся около 2 тысяч американских военных.

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