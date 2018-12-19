найти ×
   
  • USD +0.37
    67.11
  • EUR +0.70
    76.47
СохранитьСохранено0
×

-606861

«Одноклассники» устроят новогоднюю ночь по заявкам пользователей

Small 25de0a1fdb

© visualhunt.com

В новогоднюю ночь социальная сеть «Одноклассники» совместно с телеканалом «МИР» представит собственное праздничное шоу «Настоящий Новый год», концепцию которого помогут определить сами зрители программы.

Для этого администрация «ОК» заранее изучила пожелания пользователей соцсети, предложивших свои нестандартные идеи для эфира.

Пользователи в „ОК“ любят делиться эмоциями со своими родными и близкими, поэтому в один из самых ярких праздников мы решили быть рядом с ними и предложить уникальное шоу — „Настоящий Новый год“. Благодаря технологиям соцсети зрители смогут стать соавторами и непосредственными участниками праздника. Звездные гости исполнят их пожелания, а новые интерактивные механики онлайн-эфира сделают просмотр еще интереснее, — рассказала директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети «Одноклассники» Марина Краснова.

В этом году воплотить в жизнь задумки аудитории «ОК» помогут фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, которые раздадут новогодние подарки случайным посетителям катка. В рамках другого интерактива популярные исполнители Эмин и Денис Клявер организуют гонки на тележках в одном из супермаркетов страны.

Гостями эфира в новогоднюю ночь также станут певицы Елка и МакSим, музыканты Стас Костюшкин, Александр Ревва, Burito, коллектив Jukebox Trio и многие другие.

Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 31 декабря в 22:00 по московскому времени с помощью сервиса «ОК Видео», в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также через приложения «ОК» для устройств на на iOS и Android.

Параллельно трансляцию будет вести телеканал «МИР».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
101208420читать позжечитаю позже
Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
6148426читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

4057262читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3134957читать позжечитаю позже