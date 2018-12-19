«Одноклассники» устроят новогоднюю ночь по заявкам пользователей

В новогоднюю ночь социальная сеть «Одноклассники» совместно с телеканалом «МИР» представит собственное праздничное шоу «Настоящий Новый год», концепцию которого помогут определить сами зрители программы.

Для этого администрация «ОК» заранее изучила пожелания пользователей соцсети, предложивших свои нестандартные идеи для эфира.

Пользователи в „ОК“ любят делиться эмоциями со своими родными и близкими, поэтому в один из самых ярких праздников мы решили быть рядом с ними и предложить уникальное шоу — „Настоящий Новый год“. Благодаря технологиям соцсети зрители смогут стать соавторами и непосредственными участниками праздника. Звездные гости исполнят их пожелания, а новые интерактивные механики онлайн-эфира сделают просмотр еще интереснее, — рассказала директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети «Одноклассники» Марина Краснова.

В этом году воплотить в жизнь задумки аудитории «ОК» помогут фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, которые раздадут новогодние подарки случайным посетителям катка. В рамках другого интерактива популярные исполнители Эмин и Денис Клявер организуют гонки на тележках в одном из супермаркетов страны.

Гостями эфира в новогоднюю ночь также станут певицы Елка и МакSим, музыканты Стас Костюшкин, Александр Ревва, Burito, коллектив Jukebox Trio и многие другие.

Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 31 декабря в 22:00 по московскому времени с помощью сервиса «ОК Видео», в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также через приложения «ОК» для устройств на на iOS и Android.

Параллельно трансляцию будет вести телеканал «МИР».