Названо количество утекаемой воды через Марианскую впадину

Ученые из университета штата Вашингтон и университета Стони-Брук в Нью-Йорке провели исследование, в ходе которого выяснилось, что течь в Марианской впадине оказалась в несколько раз больше, чем считалось ранее.

Напомним, что Марианская впадина — это океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван он по находящимся рядом Марианским островам.

Впадина находится на стыке двух тектонических плит: Тихоокеанской и Филиппинской. Ученые пояснили, что Тихоокеанская плита медленно движется в сторону Азии и пересекается с Филиппинской, уходя вглубь низлежащего слоя, мантии.

Такими перемещениями плита забирает с собой и воду, точное количество которой неизвестно. В новой работе американские ученые попытались уточнить эту цифру.

Чтобы получить картину происходящего на глубине несколько десятков километров, ученые расставили на дне океана 19 сейсмометров, и еще 7 датчиков разместили на Марианских островах. Эти приборы помогали регистрировать сейсмические волны.

Сейсмические волны возникают как при землетрясениях, так и в ходе различных фоновых процессов, не сопровождающихся значимыми подземными толчками. Наблюдение за их распространением является стандартным методом изучения внутреннего строения планеты уже больше ста лет, — пояснили авторы исследования.

С помощью такого способа было сделано немало важных открытий. Например, в 1897 году благодаря отражению волн, расходящихся от землетрясения, было обнаружено ядро нашей планеты, а сейчас специалисты пользуются такими датчиками для поиска залежей нефти.

В новом исследовании геологи воспользовались методом для получения данных о строение глубинных слоев и оценки содержания воды в увлекаемых внутрь мантии частей коры.

Как оказалось, прошлые исследования давали цифру примерно в четыре раза меньше, чем показало новое исследование. Уточненная оценка выглядит так: 94±17 тераграмм на метр погонный за миллион лет — в более привычных единицах это даст от 77 до 111 тонн на каждый метр разлома в год, — написали ученые в своем исследовании.

Геологи пояснили, что цифра не критична, так как в объемах планеты такой отток воды незначителен. Но, попадая вглубь мантии, вода не исчезает бесследно.

Если вода химически связывается с горными породами, то потом она должна выйти на поверхность и каким-то образом оказаться в составе извергаемого вулканами вещества. Возможно, она не только участвует в глобальном круговороте воды, но и как-то влияет на извержения вулканов.