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Подросток сбросил на головы петербуржцев 600 тысяч рублей

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Семнадцатилетний подросток сбросил на головы посетителей с четвертого этажа торгового центра «Галерея» в Петербурге 600 тысяч рублей.

«Ребят, мне 17 лет, и за прошлый месяц я заработал 600 тысяч рублей, но мой отец всегда меня учил делиться деньгами», — сказал на камеру юноша и принялся разбрасывать деньги.

Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Журналисты выяснили, что большая часть денег была ненастоящей. О молодом человеке известно, что он школьник и помимо учебы занимается продвижением в сфере SMM.

Ранее «Ридус» рассказывал о случае, когда 22-летний молодой человек из Тюмени выбросил 700 тысяч рублей из окна московской квартиры на головы прохожим.

Самый известный из подобных случаев произошел в 2012 году в Санкт-Петербурге. Тогда основатель «ВКонтакте» Павел Дуров разбросал из офиса соцсети пятитысячные купюры. Собравшиеся возле здания прохожие устроили из-за денег драку. Позднее он объяснил свое поведение демонстрацией порочности укоренившегося в обществе «культа денег».

«Мы отказываемся принимать мир, в котором люди могут драться и предавать свою человеческую суть из-за денег. Если существуют люди, которые идут на это, их поведение должно подвергаться жесткому остракизму, ни в коем случае не приниматься как логичное», — заявил тогда Дуров.

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Комментарии (2)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:17

    Очередной претендент на минуту славы.

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 08:11

    Гонор и (или) гонорар. Вот два основных мотива соцыального (ДЕМОНСТРАТИВНО-АСОЦЫАЛЬНОГО) поведения таких *акцыонистов*.
    Курицу мороженную ему засунуть было некуда (по анатомическим причинам), да и не ново это.
    Вот и решыл резанную бумагу разбросать. Но это тоже не ново.
    А чо оно не спрыгнуло вслед за резанной бумагой?
    Вот это булобы даааа.... А так .... Скучный отсторй.
    .
    Грибы.

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