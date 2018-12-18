Кто помогал людям строить Стоунхендж

Последнее время ученые раскрывают все больше загадок Стоунхенджа — мегалитического сооружения на юге Великобритании. Считается, что оно было построено около 3 000 г. до нашей эры.

Одной из самых главных тайн постройки остается способ транспортировки камней, из которых он построен. По расчетам ученых, только один блок весит более 50 тонн, а его древние жители доставили из восточного Уэльса, которой находится в 380 километрах.

Авторы нового исследования провели расчеты, которые показали, что для того, чтобы сдвинуть камень с места нужны совместные усилия более полутысячи физически крепких мужчин. А его надо еще протащить несколько сотен километров по пересеченной местности.

На протяжении нескольких лет ученые предлагали разные версии того, как древние люди доставляли булыжники до места строительства. В новом исследовании специалисты предложили новую версию.

Мы считаем, что древним жителям этой местности в транспортировке блоков помогали коровы. Об этом свидетельствуют следы сильного износа на копытах животных, — пояснили ученые.

Археологи изучили останки копыт древних коров, обитавших в Великобритании. Наблюдения показали, что при обычной жизни у коров не происходит такой износ копыт, поэтому ученые предположили, что коровы могли служить тягачами.

Считается, что использование крупного рогатого скота было первоначально связано с необходимостью транспортировки бревен при строительстве поселений. Возможно, потом этот способ переняли и строители Стоунхенджа.