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Кто помогал людям строить Стоунхендж

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  • 18 декабря 2018, 18:37
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Последнее время ученые раскрывают все больше загадок Стоунхенджа — мегалитического сооружения на юге Великобритании. Считается, что оно было построено около 3 000 г. до нашей эры.

Одной из самых главных тайн постройки остается способ транспортировки камней, из которых он построен. По расчетам ученых, только один блок весит более 50 тонн, а его древние жители доставили из восточного Уэльса, которой находится в 380 километрах.

Авторы нового исследования провели расчеты, которые показали, что для того, чтобы сдвинуть камень с места нужны совместные усилия более полутысячи физически крепких мужчин. А его надо еще протащить несколько сотен километров по пересеченной местности.

На протяжении нескольких лет ученые предлагали разные версии того, как древние люди доставляли булыжники до места строительства. В новом исследовании специалисты предложили новую версию.

Мы считаем, что древним жителям этой местности в транспортировке блоков помогали коровы. Об этом свидетельствуют следы сильного износа на копытах животных, пояснили ученые.

Археологи изучили останки копыт древних коров, обитавших в Великобритании. Наблюдения показали, что при обычной жизни у коров не происходит такой износ копыт, поэтому ученые предположили, что коровы могли служить тягачами.

Считается, что использование крупного рогатого скота было первоначально связано с необходимостью транспортировки бревен при строительстве поселений. Возможно, потом этот способ переняли и строители Стоунхенджа.

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Комментарии (3)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.вчера, 19:12

    Остров Пасхи в тихом океане.
    А Стоунхендж на туманных островах, где правит бабушка всея островов - баба Лиза.
    Стыдоба.
    .
    Грибы.

  • Есть ответы (1)
  • Small 67a36c1535
    [email protected] THE FUEL ECONOMYвчера, 20:11

    Стоунхендж построен с нуля в начале 20 века по заказу военных, мегалиты отлили по картинкам и гравюрам и закопали как будто так и было, все это — просто бутафория на древнем месте где якобы что то было, информация легко гуглится - есть тысячи фотографий и десятки строительства стоунхенджа с нуля

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