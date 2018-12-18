Подледный океан на Европе будут искать с помощью бура

Специалисты NASA рассказали о своих дальнейших планах по исследованию спутника Юпитера Европы. Ученые хотят пробурить лед на поверхности спутника, чтобы добраться до подледного океана.

Напомним, что Европа — это самый маленький из четырех спутников Юпитера. Его открыли в 1610 году, но лишь недавно ученые узнали, что поверхность планеты полностью состоит изо льда.



Подробные снимки поверхности Европа показали, что она покрыта большим количеством трещин, что указывает на наличие подледного океана.

В 2012 году телескоп «Хаббл» обнаружил, что на поверхности Европы действуют мощные гейзеры, выбрасывающие потоки водяного пара.

На последнем собрании NASA ученые предложили план по исследованию подледного океана спутника. Для этого специалисты хотят отправить на Европу буровую установку с ядерным реактором, которая просверлит лед.

Известно, что океан скрывается под толстым слоем льда — ученые предполагают, что его толщина составляет несколько километров. Если пробурить лед хотя бы на несколько сотен метров, вероятно, получится что-то узнать о внеземной жизни, надеются ученые.

О возможной подледной жизни свидетельствует тот факт, что прошлые исследования обнаружили на Европе элементы, необходимые для комфортной жизни микробов.

Сейчас инженеры агенства занимаются разработкой такого устройства, которое позволило бы бурить лед в произвольном направлении и в конечном счете добраться до верхней кромки океана. Тепло, выработанное аппаратом, можно будет использовать для ускорения бурения, предполагают эксперты.

Если задумка NASA удастся, аппарат поможет собрать образцы размороженной океанической воды на Европе, а также проложить путь для других исследовательских аппаратов.