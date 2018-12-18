Facebook извинился за бан комментариев, оскорбляющих Навального и россиян
- 18 декабря 2018, 14:30
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Администрация Facebook разблокировала нелицеприятные комментарии журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева в адрес жителей России и блогера Алексея Навального.
Напомним, что Алексей Навальный вызвал негативную реакцию Бабченко и Муждабаева, опубликовав сатирический пост о нежелании украинцев смириться с преобладанием в русском языке формы «на Украину».
Рассерженный высказыванием блогера Айдер Муждабаев назвал Навального «имперским дятлом» и «русским шовинистом», а Бабченко предложил Алексею присесть на мужской детородный орган.
Вдогонку к изречению Бабченко Айдер Муждабаев заметил, что Навальный и прочие русские детородного органа недостойны и сажать их надобно на кол.
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