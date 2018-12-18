Блондинка попыталась заправить электромобиль бензином и рассмешила Сеть

В интернете стало вирусным видео с девушкой, которая пытается заправить свою машину. И всё бы ничего, только автолюбительница хотела залить бензин в электромобиль Tesla. Забавные кадры сняла группа мужчин, которые сидели в машине позади блондинки и ждали своей очереди.

На видео слышно, как парни буквально захлёбываются от смеха, наблюдая за растерянной девушкой. А она ходит вокруг автомобиля, с недоумением оглядывает его, пытается приладить пистолет в разные отверстия, открывает багажник, пробует оплатить топливо картой. В конце концов один из мужчин не выдерживает, выходит из машины и объясняет блондинке, что у неё электромобиль. После чего девушка смущённо смеётся и благодарит незнакомца.

Видео со смешным инцидентом быстро разлетелось по всей Сети и собрало тысячи лайков и комментариев, один из которых звучит так: «Как она определила, что ей нужен бензин?!»

Комментаторы сошлись на том, что этот курьёзный эпизод как нельзя лучше иллюстрирует все анекдоты про блондинок, и порадовались, что девушка не стала лить топливо в зарядное устройство, иначе это могло бы иметь катастрофические последствия.