Порошенко признался, когда научился говорить по-украински

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что до 1997 года разговаривал и писал только на русском языке, сообщает газета «Украинская правда».

Во время выступления перед студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск) глава государства отметил, что представляет собой «яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно».

Президент сообщил, что в Одесской области, где прошло его детство, все общались на так называемом суржике — смеси украинского и русского языков, а обучение в школе у него было только на русском.

По словам президента, сейчас ему общение на украинском языке дается намного легче, однако навыки письма на русском у него по-прежнему очень высоки.

Порошенко заявил, что «пишет по-русски без ошибок» и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать, отмечает Argumenti.ru.

Как писал «Ридус», в июле нынешнего года главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Петру Порошенко пройти тест по русскому языку. Мысль о диктанте и проверке знаний возникла у Симоньян после того, как Порошенко раскритиковал ее в интервью.