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Порошенко признался, когда научился говорить по-украински

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© Zuma\TASS

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что до 1997 года разговаривал и писал только на русском языке, сообщает газета «Украинская правда».

Во время выступления перед студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск) глава государства отметил, что представляет собой «яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно».

Президент сообщил, что в Одесской области, где прошло его детство, все общались на так называемом суржике — смеси украинского и русского языков, а обучение в школе у него было только на русском.

По словам президента, сейчас ему общение на украинском языке дается намного легче, однако навыки письма на русском у него по-прежнему очень высоки.

Порошенко заявил, что «пишет по-русски без ошибок» и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать, отмечает Argumenti.ru.

Как писал «Ридус», в июле нынешнего года главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Петру Порошенко пройти тест по русскому языку. Мысль о диктанте и проверке знаний возникла у Симоньян после того, как Порошенко раскритиковал ее в интервью.

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Студенты московского вуза из Гвинеи пожаловались на пытки шокером

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© wikipedia.org

Студенты Российского государственного геологоразведочного университета из Папуа — Новой Гвинеи пожаловались консулу на пытки электрошокером. По их словам, рано утром 17 декабря в их комнату в общежитии ворвались силовики, заставили студентов лечь лицом в пол, искали запрещенные вещества, а затем увезли иностранцев в участок.

В отделении их продержали до 12 ночи, сообщает Ura.ru.

Применяли электрошокеры, чтобы признались, где держим закладки с марихуаной, — рассказал один из студентов.

Другой иностранец объяснил, что их отпустили только после того, как они пригрозили обратиться в консульство.

«Консул сейчас разбирается с ситуацией», — добавил он.

Утром 17 декабря полицейские провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. Силовики обнаружили пистолеты, служебные удостоверения, флаги и гербы и задержали 200 студентов, в основном жителей Ингушетии.

Постоянный представитель Ингушетии при президенте Алихан Цечоев заявил, что 15 декабря между студентами произошел конфликт. В результате один из них, таджик, написал заявление в полицию, утверждая, что студенты из Ингушетии избили его и выстрелили в него из травматического пистолета.

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