Ученые доказали, что телепортация невозможна

Физик из РУДН Роман Конопля и его коллеги из Бразилии опубликовали новое исследование, в котором ученые заявили, что путешествия через червоточину невозможны.

Червоточины, или кротовые норы, — одна из самых популярных и обсуждаемых тем в научной фантастике. Многие ученые уверены, что с помощью червоточин можно перемещаться из одной точки в другую, например это могут быть две вселенные.

Кротовые норы — это предполагаемые тоннели, которые соединяют две отдаленные точки посредством искривления пространства-времени. Несмотря на то, что само понятие червоточин теоретическое, многие исследователи пытаются доказать, что такие тоннели могут существовать в нашей Вселенной.

Если эта теория подтвердится, то у нас появится возможность путешествия в другие вселенные или места планеты за доли секунд. Но это пока что только фантазии.

Новое исследование международной группы ученых поставило под сомнение реальность этой теории.

Наша надежда на существование этих экзотических объектов зиждется на том, что уравнения Эйнштейна учитывают червоточины в качестве их решения. Однако, чтобы червоточины были проходимы и не коллапсировали из-за гравитационных эффектов, отталкивающая сила на узком участке кротовой норы должна быть невероятно высока, — объяснил автор исследования Роман Конопля.

Как правило, ученые рассматривают два варианта отталкивающей силы: концентрация темной энергии или вакуумных флуктуаций квантовых полей вокруг узкого участка. Оба решения довольно необычны и требуют немалого воображения и оптимизма.

Авторы новой работы отталкивались от исследования 2011 года ученых из Греции и Германии, которые обнаружили, что силу отталкивания можно объяснить без введения новых полей или необычных типов вещества.

Вычисление ученых показало, что отталкивание может происходить в результате квантовых поправок теории Эйнштейна на основе теории струн в низкоэнергетическом приближении. То есть, если кротовые норы окажутся стабильными по отношению к небольшим флуктуациям пространства и времени, они станут вполне реальной теоретической моделью.

Но, скорее всего, этого не случится. Роман Конопля и бразильские ученые смогли доказать, что, согласно теории Эйнштейна с квантовыми поправками, червоточина крайне нестабильна. Специалисты заявили, что червоточины не могут существовать в природе, так как любое их взаимодействие с окружающей средой приведет к ее распаду.