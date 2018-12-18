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Россияне определились, когда следует рожать детей

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© Интерпресс/ТАСС

Почти две трети граждан России убеждены, что для того, чтобы рожать детей, необходимо официально оформить свои отношения, то есть зарегистрировать брак.

Такого мнения придерживаются 63% респондентов, согласно социологическому опросу «Левада-Центра».

При этом около четверти россиян (24%) считают, что в женитьбе или замужестве для рождения детей нет необходимости.

61% опрошенных полагают, что женатые люди более счастливы, чем одинокие люди. В то же время 17% россиян убеждены в обратном.

Почти треть респондентов россиян (36%) считают ненормальным, когда два человека живут вместе без намерений вступить в официальный брак. Однако 47% респондентов, то есть почти каждый второй, придерживаются мнения, что это совершенно нормально.

Треть россиян (34%), согласно данным опроса, считает развод лучшим выходом для разрешения семейных проблем, если для них нет других возможностей. А вот 39% респондентов не согласны с этим, полагая, что брак должен быть сохранен несмотря ни на что.

Соцопрос был проведен в 136 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 человек. 

Ранее, как сообщал «Ридус», стало известно, сколько денег граждане России тратят на еду и досуг.

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Студенты московского вуза из Гвинеи пожаловались на пытки шокером

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© wikipedia.org

Студенты Российского государственного геологоразведочного университета из Папуа — Новой Гвинеи пожаловались консулу на пытки электрошокером. По их словам, рано утром 17 декабря в их комнату в общежитии ворвались силовики, заставили студентов лечь лицом в пол, искали запрещенные вещества, а затем увезли иностранцев в участок.

В отделении их продержали до 12 ночи, сообщает Ura.ru.

Применяли электрошокеры, чтобы признались, где держим закладки с марихуаной, — рассказал один из студентов.

Другой иностранец объяснил, что их отпустили только после того, как они пригрозили обратиться в консульство.

«Консул сейчас разбирается с ситуацией», — добавил он.

Утром 17 декабря полицейские провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. Силовики обнаружили пистолеты, служебные удостоверения, флаги и гербы и задержали 200 студентов, в основном жителей Ингушетии.

Постоянный представитель Ингушетии при президенте Алихан Цечоев заявил, что 15 декабря между студентами произошел конфликт. В результате один из них, таджик, написал заявление в полицию, утверждая, что студенты из Ингушетии избили его и выстрелили в него из травматического пистолета.

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