Россияне определились, когда следует рожать детей
- 18 декабря 2018, 10:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Почти две трети граждан России убеждены, что для того, чтобы рожать детей, необходимо официально оформить свои отношения, то есть зарегистрировать брак.
Такого мнения придерживаются 63% респондентов, согласно социологическому опросу «Левада-Центра».
При этом около четверти россиян (24%) считают, что в женитьбе или замужестве для рождения детей нет необходимости.
61% опрошенных полагают, что женатые люди более счастливы, чем одинокие люди. В то же время 17% россиян убеждены в обратном.
Почти треть респондентов россиян (36%) считают ненормальным, когда два человека живут вместе без намерений вступить в официальный брак. Однако 47% респондентов, то есть почти каждый второй, придерживаются мнения, что это совершенно нормально.
Треть россиян (34%), согласно данным опроса, считает развод лучшим выходом для разрешения семейных проблем, если для них нет других возможностей. А вот 39% респондентов не согласны с этим, полагая, что брак должен быть сохранен несмотря ни на что.
Соцопрос был проведен в 136 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 человек.
Ранее, как сообщал «Ридус», стало известно, сколько денег граждане России тратят на еду и досуг.
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