На Урале нашли останки знаменитого советского авиаконструктора
- 18 декабря 2018, 09:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Урале поисковая группа обнаружила останки известного советского авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Шенкман погиб во время авиакатастрофы 23 мая 1942 года по дороге в Нижний Тагил. Обломки самолета были обнаружены в 2015 году.
С 1938 года конструктор возглавлял Воронежский авиационный завод, который во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Самару (бывший Куйбышев). Под его руководством было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.
Существует легенда, что «в годы репрессий М. Шенкман на приеме у Сталина подписал документ, запрещающий работникам НКВД находиться на территории завода, прекратив тем самым истребление ведущих специалистов и начальников цехов».
Войти через социальные сети: