На Урале нашли останки знаменитого советского авиаконструктора

На Урале поисковая группа обнаружила останки известного советского авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Шенкман погиб во время авиакатастрофы 23 мая 1942 года по дороге в Нижний Тагил. Обломки самолета были обнаружены в 2015 году.



С 1938 года конструктор возглавлял Воронежский авиационный завод, который во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Самару (бывший Куйбышев). Под его руководством было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.

Существует легенда, что «в годы репрессий М. Шенкман на приеме у Сталина подписал документ, запрещающий работникам НКВД находиться на территории завода, прекратив тем самым истребление ведущих специалистов и начальников цехов».