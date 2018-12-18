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На Урале нашли останки знаменитого советского авиаконструктора

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© youtube.com

На Урале поисковая группа обнаружила останки известного советского авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Шенкман погиб во время авиакатастрофы 23 мая 1942 года по дороге в Нижний Тагил. Обломки самолета были обнаружены в 2015 году.

С 1938 года конструктор возглавлял Воронежский авиационный завод, который во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Самару (бывший Куйбышев). Под его руководством было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.

Существует легенда, что «в годы репрессий М. Шенкман на приеме у Сталина подписал документ, запрещающий работникам НКВД находиться на территории завода, прекратив тем самым истребление ведущих специалистов и начальников цехов».

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Комментарии (1)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 10:05

    На инфополянах ММОРПГ *Весьмир*, которую постоянно аппдейтят сми, управляемые из единого центра, что вокруг печатного станка базируется, всякие *маяковские*, *шенкманы, *шындлеры* - они все герои.
    Что до настоящей *реальности, а не выдуманной сми, то в ней всё по другому.
    Кто это понимает, тот таким типа *новостям* всегда даст правильную оценку, соответствующую реальности.
    .
    Грибы.

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