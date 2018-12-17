Составлен рейтинг самой провокационной одежды 2018 года

Американский телеканал Fox News опубликовал на своем сайте рейтинг самой противоречивой и провокационной одежды 2018 года, который составили эксперты в области бьюти-индустрии.

Первое место в списке занял свитер бренда Revolve с принтом «Полнота — это не красота, это — оправдание», вызвавшим волну критики в соцсетях.

На второй строчке расположилась клетчатая мини-юбка с драпированными деталями спереди. В этом изделии от бренда Zara пользователи Сети углядели элементы индийской национальной одежды и возмутились попыткой присвоить культурные ценности.

Тройку лидеров замкнула футболка Amazon с надписью «Рабство — двигатель прогресса», а четвертым в рейтинге оказался чокер на шею ASOS в виде ремня, в котором некоторые пользователи рассмотрели намек на суицид.

В пятерку также вошла зеленая толстовка с надписью «Самая классная обезьяна в джунглях». Этот предмет одежды от шведского бренда H&M не вызвал бы бурю эмоций, если бы не появился в интернет-магазине на чернокожем мальчике-модели.

Ранее сообщалось, что нелепый рождественский свитер заставил женщину похудеть на 40 кг.