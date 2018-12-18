Покусавшую полицейского модель приговорили к 14 месяцам колонии

Пресненский суд столицы вынес повторный приговор по делу модели Киры Майер, совершившей нападение на инспектора ДПС в Москве.

Приговором Пресненского суда Москвы Майер назначено наказание в виде 14 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Срок наказания отсчитывается с даты вынесения приговора, — рассказал пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черненко.



В случае, если текущее решение не будет обжаловано, Майер может освободиться еще до конца декабря, отмечает «Интерфакс». Дело в том, что каждый день, проведенный в СИЗО, будет засчитан ей за два в условиях лишения свободы.



Как сообщалось ранее, Кира Майер была задержана сотрудниками полиции 24 мая текущего года за езду без документов. В ходе общения с сотрудником ДПС девушка вела себя агрессивно, пыталась вырвать из рук полицейского протокол, а затем и вовсе хотела расцарапать ему лицо.

5 сентября решением Пресненского суда Майер приговорили к полутора годам колонии-поселения, однако затем Мосгорсуд отменил наказание, приняв в расчет нарушения, допущенные при расследовании дела, и отправив его на повторное рассмотрение.