Студентка умерла в московском клубе на вечеринке киберпанков
- 17 декабря 2018, 16:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В московском ночном клубе «ТеатрЪ», расположенном на улице Барклая, скончалась студентка Британской высшей школы дизайна.
Как сообщает РЕН ТВ, 18-летняя Нина М. умерла на вечеринке киберпанков в ночь с 15 на 16 декабря.
По данным телеканала, девушка веселилась под любимую музыку в компании со своим другом. На ее последней фотографии, опубликованной в соцсети в 22:27, она изображена в обнимку с молодым человеком.
Под утро Нина М. почувствовала себя плохо, а примерно в 4 утра бездыханное тело студентки обнаружил ее парень.
По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления психотропными веществами. Это подтверждает и знакомая умершей. «Я знаю только то, что она, скорее всего, употребляла что-то на этой вечеринке», — рассказала она телеканалу.
В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По словам представителя столичного ГСУ СК РФ, предположительно, причиной смерти явилась передозировка наркотического средства.
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