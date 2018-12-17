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Студентка умерла в московском клубе на вечеринке киберпанков

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© pixabay.com

В московском ночном клубе «ТеатрЪ», расположенном на улице Барклая, скончалась студентка Британской высшей школы дизайна.

Как сообщает РЕН ТВ, 18-летняя Нина М. умерла на вечеринке киберпанков в ночь с 15 на 16 декабря.

По данным телеканала, девушка веселилась под любимую музыку в компании со своим другом. На ее последней фотографии, опубликованной в соцсети в 22:27, она изображена в обнимку с молодым человеком.

Под утро Нина М. почувствовала себя плохо, а примерно в 4 утра бездыханное тело студентки обнаружил ее парень.

По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления психотропными веществами. Это подтверждает и знакомая умершей. «Я знаю только то, что она, скорее всего, употребляла что-то на этой вечеринке», — рассказала она телеканалу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По словам представителя столичного ГСУ СК РФ, предположительно, причиной смерти явилась передозировка наркотического средства.

Ранее сообщалось, что в своей квартире на Манхэттене умер от передозировки наркотиков 35-летний создатель нескольких популярных мобильных приложений Колин Кролл, который был больше всего известен благодаря своему видеосервису Vine.

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