Принцесс Диснея изобразили танцовщицами

Американская художница, известная в интернете под именем Skirtzzz, обожает рисовать комиксы и занимается косплеем. И, как многие иллюстраторы, в качестве вдохновения девушка время от времени переосмысливает известные образы. В этот раз под творческое перо американки попали диснеевские принцессы, которых она изобразила королевами современной танцевальной вечеринки. Давайте посмотрим, что получилось.

Ариэль

Жасмин

Аврора

Эсмеральда

Белль

Мулан

Динь-Динь

Анна и Эльза

Тацит

Рапунцель

Ванилопа

Тиана

Кида

Недавно «Ридус» рассказывал, как диснеевских принцесс внезапно превратили в принцев. И многим из них такие метаморфозы к лицу.