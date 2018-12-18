Принцесс Диснея изобразили танцовщицами
- 17 декабря 2018, 17:27
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Американская художница, известная в интернете под именем Skirtzzz, обожает рисовать комиксы и занимается косплеем. И, как многие иллюстраторы, в качестве вдохновения девушка время от времени переосмысливает известные образы. В этот раз под творческое перо американки попали диснеевские принцессы, которых она изобразила королевами современной танцевальной вечеринки. Давайте посмотрим, что получилось.
Ариэль
Жасмин
Аврора
Эсмеральда
Белль
Мулан
Динь-Динь
Анна и Эльза
Тацит
Рапунцель
Ванилопа
Тиана
Кида
Недавно «Ридус» рассказывал, как диснеевских принцесс внезапно превратили в принцев. И многим из них такие метаморфозы к лицу.
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