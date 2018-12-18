найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

005949

Принцесс Диснея изобразили танцовщицами

Small dd3dc5f883
  • 17 декабря 2018, 17:27
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американская художница, известная в интернете под именем Skirtzzz, обожает рисовать комиксы и занимается косплеем. И, как многие иллюстраторы, в качестве вдохновения девушка время от времени переосмысливает известные образы. В этот раз под творческое перо американки попали диснеевские принцессы, которых она изобразила королевами современной танцевальной вечеринки. Давайте посмотрим, что получилось.

Ариэль

Жасмин

Аврора

Эсмеральда

Белль

Мулан

Динь-Динь

Анна и Эльза

Тацит

Рапунцель

Ванилопа

Тиана

Кида

Недавно «Ридус» рассказывал, как диснеевских принцесс внезапно превратили в принцев. И многим из них такие метаморфозы к лицу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
8411204читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4249225читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3134957читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа

Правда посмертно.

14121380читать позжечитаю позже