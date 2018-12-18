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Стало известно, сколько россияне тратят денег на еду

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© Артем Геодакян/ТАСС

Согласно исследованию, проведенному агентством РИА Рейтинг, почти треть своего бюджета (31,2%) россияне тратят на продукты.

Выяснилось, что меньше всего в Европе тратят деньги на еду жители Люксембурга — 8,7% своего бюджета.

Следом идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех — менее 12%).

Россия заняла в этом рейтинге 31-е место рядом Литвой и Черногорией.

На последней строчке списка оказалась Украина, жители которой тратят на пропитание 50,9% бюджета.

Кафе и рестораны

Эксперты агентства отмечают, что чем меньше у семей статья расходов на продукты, тем выше их уровень жизни.

Так, жители экономически процветающих стран тратят остальные деньги на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома и образование.

Больше всего на питание вне дома и гостиницы расходуют жители Швейцарии (10,8% бюджета), Греции (10,5%) и Испании (10%). Россияне в среднем тратят 3,3% бюджета.

Наименьший показатель в Европе — у жителей соседних Молдавии и Румынии (1,8%).

Впрочем, отмечают эксперты, траты на питание вне дома зависят не только от наличия лишних средств, но и от исторических привычек населения. Например, жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в барах и кафе.

Культура и досуг

Эксперты также пришли к выводу, что уровень жизнь населения подчас влияет на долю затрат на досуг и культуру, отмечает РИА Новости.

Лидируют в данном случае Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

Россия находится в середине списка со значением 6,9%.

Меньше всего тратят денег на досуг жители Молдавии (1,3%).

Эксперты проанализировали расходы жителей 40 стран, учитывая данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ), сообщает газета «Известия».

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