найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

-104486

В Китае создали ГМ-свиней, которым не страшна чума

Small 8c0837760a
  • 17 декабря 2018, 11:59
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Цзилиньского университета в Китае провела крупный эксперимент по генетической модификации свиней, благодаря которому иммунитет животных стал устойчивым к классической чуме.

Напомним, что, в отличие от человеческой, классическая чума свиней — это вирусное заболевание, вызываемое флавивирусом Pestivirus. Это заболевание очень заразно, и летальный исход наступает в 80% случаев.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), классическая чума свиней практически полностью искоренена в Северной Америке, Западной Европе и России, но в Китае и других странах до сих пор происходят вспышки этой болезни.

Помимо опасности для человека, чума пагубно влияет на сельское хозяйство. Чтобы избежать массовых заражений, ученые разрабатывают вакцины и средства для экстренной дезинфекции в случае распространения вируса.

Недавно китайские ученые предложили новый способ борьбы с классической чумой: они вывели ГМ-свиней, чьи организмы устойчивы к чуме. Примечательно, что эта «способность» может передаваться по наследству.

Во время исследования авторы соединили две технологии генетической модификации — CRISPR/Cas9 и РНК-интерференцию.

Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 позволила нам сделать точный надрез в ДНК свиньи в нужном месте, на промоторном участке Rosa26, куда затем был внесен небольшой дополнительный фрагмент. Небольшие кусочки РНК помогли сделать клетку невосприимчивой к вирусу свиной чумы, пояснили авторы исследования.

После лабораторного исследования эмбрионы с модифицированным геномом пересаживали самкам свиней, которые вскоре родили ГМ-поросят. Чтобы проверить их устойчивость к вирусу, специалисты разделили животных на две группы, в каждую из которых вошли по три ГМ-поросенка — три обычных и один заразный.

Спустя некоторое время все свиньи контрольной группы умерли, а ГМ-свиньи, хотя и подхватили вирус, легко перенесли болезнь без последствий.

В ходе исследования ученые доказали, что устойчивость к вирусу передается как минимум одному следующему поколению. Сейчас специалисты работают над масштабированием своего метода, чтобы в будущем увеличить популяцию свиней-производителей.

Возможно, в будущем этот подход можно будет применить и к другим животным и заболеваниям.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
11016404читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
2449789читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

511292919читать позжечитаю позже

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным15 мая

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

8411204читать позжечитаю позже