В Китае создали ГМ-свиней, которым не страшна чума

Группа ученых из Цзилиньского университета в Китае провела крупный эксперимент по генетической модификации свиней, благодаря которому иммунитет животных стал устойчивым к классической чуме.

Напомним, что, в отличие от человеческой, классическая чума свиней — это вирусное заболевание, вызываемое флавивирусом Pestivirus. Это заболевание очень заразно, и летальный исход наступает в 80% случаев.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), классическая чума свиней практически полностью искоренена в Северной Америке, Западной Европе и России, но в Китае и других странах до сих пор происходят вспышки этой болезни.

Помимо опасности для человека, чума пагубно влияет на сельское хозяйство. Чтобы избежать массовых заражений, ученые разрабатывают вакцины и средства для экстренной дезинфекции в случае распространения вируса.

Недавно китайские ученые предложили новый способ борьбы с классической чумой: они вывели ГМ-свиней, чьи организмы устойчивы к чуме. Примечательно, что эта «способность» может передаваться по наследству.

Во время исследования авторы соединили две технологии генетической модификации — CRISPR/Cas9 и РНК-интерференцию.

Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 позволила нам сделать точный надрез в ДНК свиньи в нужном месте, на промоторном участке Rosa26, куда затем был внесен небольшой дополнительный фрагмент. Небольшие кусочки РНК помогли сделать клетку невосприимчивой к вирусу свиной чумы, — пояснили авторы исследования.

После лабораторного исследования эмбрионы с модифицированным геномом пересаживали самкам свиней, которые вскоре родили ГМ-поросят. Чтобы проверить их устойчивость к вирусу, специалисты разделили животных на две группы, в каждую из которых вошли по три ГМ-поросенка — три обычных и один заразный.

Спустя некоторое время все свиньи контрольной группы умерли, а ГМ-свиньи, хотя и подхватили вирус, легко перенесли болезнь без последствий.

В ходе исследования ученые доказали, что устойчивость к вирусу передается как минимум одному следующему поколению. Сейчас специалисты работают над масштабированием своего метода, чтобы в будущем увеличить популяцию свиней-производителей.

Возможно, в будущем этот подход можно будет применить и к другим животным и заболеваниям.