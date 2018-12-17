найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

209048

Разработаны сервисы для поиска свободной парковки и дорожных ям

Small default

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Онлайн-сервис, определяющий наличие свободных парковочных мест в столице, разработали московские студенты, сообщает ТАСС.

Кроме того, молодые специалисты создали радар, который способен оценить состояние дорожного покрытия в режиме реального времени, то есть, говоря попросту, обнаружить на дороге всевозможные ямы и выбоины.

Проекты были показаны на конкурсе «УМНИК-Автонет», созданном для поддержки коммерчески ориентированных проектов молодых исследователей.

Столичные студенты и аспиранты представили 50 различных разработок.

Лучшие проекты будут поддержаны грантами в размере 500 тысяч рублей с возможностью дальнейшей материальной помощи до 20 миллионов рублей, рассказали агентству в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2142683читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
703886читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

221733290читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

71910915читать позжечитаю позже