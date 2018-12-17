Разработаны сервисы для поиска свободной парковки и дорожных ям
- 17 декабря 2018, 09:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Онлайн-сервис, определяющий наличие свободных парковочных мест в столице, разработали московские студенты, сообщает ТАСС.
Кроме того, молодые специалисты создали радар, который способен оценить состояние дорожного покрытия в режиме реального времени, то есть, говоря попросту, обнаружить на дороге всевозможные ямы и выбоины.
Проекты были показаны на конкурсе «УМНИК-Автонет», созданном для поддержки коммерчески ориентированных проектов молодых исследователей.
Столичные студенты и аспиранты представили 50 различных разработок.
Лучшие проекты будут поддержаны грантами в размере 500 тысяч рублей с возможностью дальнейшей материальной помощи до 20 миллионов рублей, рассказали агентству в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
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