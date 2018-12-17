Разработаны сервисы для поиска свободной парковки и дорожных ям

Онлайн-сервис, определяющий наличие свободных парковочных мест в столице, разработали московские студенты, сообщает ТАСС.

Кроме того, молодые специалисты создали радар, который способен оценить состояние дорожного покрытия в режиме реального времени, то есть, говоря попросту, обнаружить на дороге всевозможные ямы и выбоины.

Проекты были показаны на конкурсе «УМНИК-Автонет», созданном для поддержки коммерчески ориентированных проектов молодых исследователей.

Столичные студенты и аспиранты представили 50 различных разработок.

Лучшие проекты будут поддержаны грантами в размере 500 тысяч рублей с возможностью дальнейшей материальной помощи до 20 миллионов рублей, рассказали агентству в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».