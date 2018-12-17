«Патологический лжец»: адвокат Трампа высказался в адрес Майкла Коэна

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал «патологическим лжецом» бывшего представителя интересов своего клиента Майкла Коэна, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконные сделки и лжесвидетельства.

Такое заявление Джулиани сделал в эфире воскресной новостной передачи на телеканале Fox News.

Да, этот человек лжет! Вас удивляет, что Майкл Коэн лжет? Он встал перед судьей и сказал: „Я был предан Дональду Трампу“. Ерунда, — заявил нынешний юрист 45-го президента США.

Джулиани раскритиковал Коэна за его недавние слова о выплатах экс-фотомодели Карен Макдугал и бывшей актрисе эротического жанра Стефани Клиффорд, которые якобы были произведены по распоряжению Трампа в обмен на молчание девушек. Напомним, обе публичные особы заявили о внебрачных отношениях с нынешним американским президентом.

В свою очередь сторона защиты интересов Трампа прежде неоднократно отмечала, что ее клиент не был осведомлен о действиях Коэна.

Еще одно громкое заявление, сделанное Джулиани в том же эфире, касалось намерений спецпрокурора Роберта Мюллера организовать встречу с Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы.

Это просто смешно. Только через мой труп, — сказал адвокат, предложив спросить президента еще и по поводу штрафов за неправильную парковку, не оплаченных в 1986−87 годах.

Как ранее сообщал «Ридус», приговор бывшему адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну был озвучен в минувшую среду, 12 декабря. По совокупности совершенных преступлений экс-юрист президента получил наказание в виде трех лет тюрьмы, отбывать которые он начнет в 2019 году.