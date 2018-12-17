Более 17 человек погибли при ударе ВВС коалиции по провинции Дейр-эз-Зор

Более 17 человек стали жертвами очередного удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по территории северо-восточной сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Такие данные в воскресенье, 16 декабря, приводит информационное агентство SANA.

Согласно предварительным сведениям, удар иностранной авиации был нанесен по жилому району, расположенному к юго-востоку от населенного пункта Хаджин. Также сообщается о двух тяжело раненных местных жителях.

В последнее время провинция Дейр-эз-Зор все чаще становится целью для атак самолетов международной коалиции.

Так, только за последние две недели ноября их жертвами стали около 90 человек.