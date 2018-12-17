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Завершены госиспытания малого ракетного корабля «Мытищи»

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© Минобороны России

Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» будет передан ВМФ 17 декабря, так как благополучно прошел государственные испытания в акватории Балтийского моря.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что новейший МРК успешно произвел испытательные ракетные пуски, а также продемонстрировал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

Кроме того, хорошие результаты показала проверка систем жизнеобеспечения, двигательной установки и энергетики, приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что корабль построен на санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла». Он имеет водоизмещение около 800 тонн, его скорость — свыше 30 узлов.

Основное вооружение МРК «Мытищи» составляют ракеты «Калибр» или «Оникс».

Со временем ВМФ РФ должен пополниться 18 такими кораблями.

Ранее было опубликовано видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган» на Ладожском озере.

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