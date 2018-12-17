найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

32120192

В драке на корпоративе страховой компании в Москве пострадали два человека

Small f1a6d446e0

© pixabay.com

Во время корпоратива компании «Альфа Страхование» в Москве произошла драка, в которой серьезные травмы получили два человека.

Вечеринка проходила в Главклубе на улице Орджоникидзе, уточняет РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, в результате возникшей потасовки 30-летнему мужчине разбили лицо. Он был госпитализирован с множественными травмами.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 29-летней девушке, которая, по некоторым данным, является маркетологом компании.

По словам пострадавшей, ее сильно толкнули, после чего она упала и ударилась головой. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах конфликта.

Ранее сообщалось, что сотрудники Многофункционального центра в городе Московском (Новая Москва) подрались в присутствии посетителей. Одна из женщин сняла потасовку на видео.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9028338читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
5733096читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

201914читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0113468читать позжечитаю позже