В драке на корпоративе страховой компании в Москве пострадали два человека

Во время корпоратива компании «Альфа Страхование» в Москве произошла драка, в которой серьезные травмы получили два человека.

Вечеринка проходила в Главклубе на улице Орджоникидзе, уточняет РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, в результате возникшей потасовки 30-летнему мужчине разбили лицо. Он был госпитализирован с множественными травмами.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 29-летней девушке, которая, по некоторым данным, является маркетологом компании.

По словам пострадавшей, ее сильно толкнули, после чего она упала и ударилась головой. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах конфликта.

Ранее сообщалось, что сотрудники Многофункционального центра в городе Московском (Новая Москва) подрались в присутствии посетителей. Одна из женщин сняла потасовку на видео.