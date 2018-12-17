Видео: на Петрозаводской улице в Москве перевернулась скорая помощь

В Москве на Петрозаводской улице около дома 19к2 произошло ДТП.

В результате аварии машина скорой помощи перевернулась на бок.

Корреспондент «Ридуса» оказался на месте происшествия и запечатлел увиденное на камеру.

На кадрах видно, что рядом с перевернутой скорой находятся две пожарные машины, а на обочине припаркован автомобиль Kia Soul.

На Яндекс картах указывается на то, что именно с этим авто столкнулась скорая.

В результате аварии движение в этом участке дороги значительно усложнилось.



О пострадавших пока не сообщается.