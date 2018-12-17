Видео: на Петрозаводской улице в Москве перевернулась скорая помощь
- 15 декабря 2018, 15:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве на Петрозаводской улице около дома 19к2 произошло ДТП.
В результате аварии машина скорой помощи перевернулась на бок.
Корреспондент «Ридуса» оказался на месте происшествия и запечатлел увиденное на камеру.
На кадрах видно, что рядом с перевернутой скорой находятся две пожарные машины, а на обочине припаркован автомобиль Kia Soul.
На Яндекс картах указывается на то, что именно с этим авто столкнулась скорая.
В результате аварии движение в этом участке дороги значительно усложнилось.
О пострадавших пока не сообщается.
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