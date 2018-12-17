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Странный предмет из птичьих клювов нашли на раскопках в Новосибирске

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  • 15 декабря 2018, 11:31
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Во время раскопок в Новосибирской области археологи обнаружили необычный предмет из клювов птиц.

Анализ показал, что артефакт датируется эпохой ранней бронзы и может принадлежать одиновской культуре, которая существовала на очень больших пространствах и левобережья и правобережья Прииртышья.

Предмет из клювов птиц обнаружили в одном из захоронений у памятника Усть-Тартас-2 в районе села Венгерово. Раскопки вели специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН.

Во время раскопок захоронения общей могилы, которая была перекрыта более поздним захоронением, археологи обнаружили множество артефактов — оружие, керамику, украшения. Но особое внимание ученых привлек необычный предмет из клювов птиц.

Каких именно пернатых, мы еще не выяснили. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет — может быть, доспех или щит, — пояснил руководитель раскопок академик Вячеслав Молодин.

Сейчас предмет находится в лаборатории, где его попытаются идентифицировать реставраторы. Ученые возьмут пробу с клювов птиц, а также отсканируют и сделают 3D-модель находки.

Это поможет понять не только предназначение предмета, но и его возраст. Хорошая сохранность погребения позволила ученым собрать несколько радиоуглеродных дат, которые смогут датировать останки и погребальную утварь.

По предварительным оценкам, погребение и предмет из клювов датируются серединой третьего тысячелетия до нашей эры и началом второго тысячелетия до нашей эры.

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