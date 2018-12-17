Бывшего замглавы «Военторга» заподозрили в хищении 150 миллионов долларов

Леонид Тейф, занимавший с 2010 по 2012 годы должность замдиректора «Военторга», подозревается в США в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве, сообщает Associated Press.

Сообщниками 57-летнего Тейфа считают его 41-летнюю жену Татьяну и трех их знакомых.

Тейфу приписывают создание коррупционной схемы, по которой он поставлял Минобороны России продукты и оборудование.

Согласно материалам следствия, обвиняемый якобы требовал свой процент при заключении контрактов Минобороны с субподрядчиками и в итоге заработал на этих махинациях 150 миллионов долларов.

Кроме того, Тейфа обвиняют в мошенничестве, подкупе государственного должностного лица, а также в организации заказного убийства мужчины российского происхождения — сына его бывшей домработницы, которого он подозревал в романе со своей женой.

Следствие утверждает, что в феврале 2018 года с помощью связей в полиции Тейф добился экстрадиции своей будущей жертвы в Россию и заплатил за убийство.

По данным издания, за восемь лет Тейф и его жена перевели в банки в США около 39 миллионов долларов. Согласно материалам следствия, в их собственности числится дом в 1,6 тыс. кв. метров за 5 млн долларов, 4 автомобиля Mercedes-Benz и произведения искусства общей стоимостью 2,6 млн долларов.

Тейфу грозит до 20 лет лишения свободы, а остальным фигурантам дела — до 10 лет. Принадлежащее им имущество может быть конфисковано.