Москвичей предупредили о 17-градусном морозе
- 14 декабря 2018, 20:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жителям столицы пора готовиться к настоящей зиме.
Синоптики предупредили москвичей о грядущих на следующей неделе морозах.
Значительно похолодает в Москве уже к ближайшим выходным, а с понедельника, 17 декабря, в столичном регионе температура воздуха ночью может понизиться до минус 16 градусов. Днем будет немного теплее — минус 12.
Во вторник, 18 декабря, ночью прогнозируется минус 14 градусов, а днем — уже минус 17, приводит ФАН данные Гидрометцентра РФ.
Ранее синоптики прогнозировали в выходные дни понижение температуры в столичном регионе до 15 градусов мороза и обещали москвичам снег всю неделю.
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