Москвичей предупредили о 17-градусном морозе

Жителям столицы пора готовиться к настоящей зиме.

Синоптики предупредили москвичей о грядущих на следующей неделе морозах.

Значительно похолодает в Москве уже к ближайшим выходным, а с понедельника, 17 декабря, в столичном регионе температура воздуха ночью может понизиться до минус 16 градусов. Днем будет немного теплее — минус 12.

Во вторник, 18 декабря, ночью прогнозируется минус 14 градусов, а днем — уже минус 17, приводит ФАН данные Гидрометцентра РФ.

Ранее синоптики прогнозировали в выходные дни понижение температуры в столичном регионе до 15 градусов мороза и обещали москвичам снег всю неделю.