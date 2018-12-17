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Тайны сосисочных закупок и коробки для пациентов: итоги недели в картинках

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  • 16 декабря 2018, 00:41
  • diliago, художник «Ридуса»

© Diliago/Ridus.ru

«Арт-Ридус» представляет очередную подборку анимированных иллюстраций по мотивам событий недели. Как обычно, их можно посмотреть и в озвученном виде, кликнув на ссылку под картинкой.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в связи с нарушением законодательства при поставке продуктов Росвардии. В рамках государственного контракта была «необоснованно завышена» стоимость сосисок и сарделек на сумму 3,4 миллиона рублей.

(со звуком)

А днем позже глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному. Золотов требует от Навального миллион рублей, который в случае победы в обещает отдать в детский дом.

(со звуком)

В больнице под Волгоградом пациентам на выделенные для благоустройства деньги поставили коробки вместо тумбочек.

(со звуком)

А в больнице Благовещенска пациентку после операции перевязали канцелярским скотчем. (со звуком)

Тем временем, в школе поселка Вознесенка Абанского района Красноярского края наконец-то установили биотуалеты. Но детям почему-то строго запрещено ими пользоваться.


(со звуком)

К слову о подрастающем поколении. Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило никого рожать и поэтому молодым людям не стоит ждать от властей помощи, вернулась на работу. За прогремевший на всю Россию скандал она отделалась всего лишь выговором от губернатора Евгения Куйвашева.

(со звуком)

Материально-чиновничью тему продолжил представитель Ространснадзора, которого уволили за десятки машин его супруги.

(со звуком)

Меж тем в Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейки. Максимальный размер такого штрафа может составить 1 миллион рублей.

(со звуком)

На этой неделе начался шум вокруг случая двухлетней давности, когда во время крещения священник Илия Семилетов грубо обращался с девочкой. Интернет-пользователи писали, что священник ударил ребенка головой о край купели. Общественность осудила священника, в РПЦ подвергли его дисциплинарному взысканию, однако мать девочки заступилась за Семилетова, сказав, что жестокости не было.

(со звуком)

Священнослужитель из Твери Вячеслав Баскаков, угодивший в скандал из-за чрезмерной любви к роскошным брендовым вещам, рассказал о своей жизни, депрессии и отношении к свободе.

(со звуком)

И напоследок новости шоу-бизнеса. Телеведущий Владимир Соловьев посчитал Ольгу Бузову тупой, потому что Ольга ведет шоу «Замуж за Бузову». Соловьев полагает, что Бузова не видит разницы между замужеством и женитьбой. «Бузова что, мужик?» — возмутился телеведущий.

(со звуком)

На этой абсурдной ноте «Арт-Ридус» желает вам хороших выходных, прогулок и теплого общения с близкими!

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