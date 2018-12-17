Спутник NASA прислал снимок нового аппарата на Марсе

Американское космическое агенство NASA опубликовало фотографию зонда InSight, который недавно приземлился на Марсе.

Фото было сделано с помощью Марсианского разведывательного спутника. Помимо самого аппарата в кадр попали и части посадочного механизма.

Напомним, что космический аппарат InSight совершил удачную посадку на Красную планету 26 ноября в 22.50 по московскому времени. Сейчас зонд находится в спящем режиме, чтобы накопить энергию для дальнейшей работы.

В конце ноября астрономы получили сигнал, что аппарат раскрыл солнечные батареи. В течение нескольких недель аппарат будет находится на месте посадки.

После приземления зонд отправил селфи с роботизированной руки, которая понадобится аппарату для копания грунта.

На фотографии ниже вы можете посмотреть, как видит зонд Марсианский разведывательный спутник. InSight — это яркое зеленое в центре на снимке, а белый объект рядом с ним — это парашют и защитная панель аппарата.

Ученые пояснили, что миссия InSight продлится два года, и за это время аппарат должен изучить сейсмическую активность планеты и пробурить скважину для поиска жидкой воды или льда под поверхностью Красной планеты.