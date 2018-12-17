Чиновник упал в обморок во время его задержания в Башкирии

Подозреваемый в коррупции начальник Белорецкого лесничества в Башкирии потерял сознание в тот момент, когда на него надевали наручники.

На опубликованных ГТРК «Башкортостан» кадрах оперативной съемки видно, как сотрудник правоохранительных органов пытается привести задержанного в чувство, похлопывая его по плечу.

У находящегося в обморочном состоянии чиновника также интересуются, нужна ли ему медицинская помощь. При этом в кадре появляется аптечка.

На сайте телекомпании также появилась информация о том, что задержанный подозревается в незаконной вырубке леса, которая осуществлялась в период с 2015-го по 2016 год. Следствие полагает, что в результате его действий лесному фонду был нанесен ущерб в размере 14,5 млн рублей.

Выяснилось, что фигурант уголовного дела договорился о вырубке с теми, кто имеет право на совершение подобных действий, однако вырубка производилась другими лицами по доверенности. В итоге же вырубили гораздо больше насаждений, чем было указано в договоре, а чиновник заработал на этой махинации 590 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

В июле по делу о коррупции сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова.

В начале декабря были подведены итоги 2018 года в сфере борьбы с коррупцией. Оказалось, что наибольшее количество дел заведено в отношении сотрудников МВД (790), депутатов (502), военнослужащих (495), а также должностных лиц госучреждений и предприятий (483).