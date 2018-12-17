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Интернет ищет песчаный замок среди снеговиков

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  • 14 декабря 2018, 17:27
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Интересно устроены люди. Лето мы мечтаем о ёлке и снеге, а зимой вспоминаем, как хорошо нежиться под солнцем на пляже. Нашли для вас новую праздничную картинку-загадку, в которой есть и то и другое. Среди толпы снеговиков спрятался один песочный замок.

Большинство людей любит Новый год и Рождество, но всегда находятся те, кто хотят зимой улететь в тёплые края. Эта загадка — весёлый взгляд на этот парадокс, это маленькая частичка каждого человека, который мечтает о летней жаре посреди зимы и думает о тёплом море, играя в снежки — объяснили идею создания визуальной головоломки в компании Holiday Gems.

Итак, попробуйте найти песчаный замок, спрятавшийся среди снеговиков, за 10 секунд. И тогда обязательно встретите Новый год в том месте, о котором мечтаете. Поехали!

Как быстро вы отыскали песочный замок? Похвастайтесь в комментариях!

И попробуйте также найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!

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