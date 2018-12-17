Ученые попытаются «вскрыть» подледное озеро в Антарктиде

В ближайшие несколько недель ученые в Антарктиде пробьют скважину в 1100 метров для изучения озера Мерсер. В озеро запустят нового робота-ныряльщика, который сможет работать при таких низких температурах.

Специалисты надеются, что в ходе исследования они найдут жизнь на дне озера, которая находилась в изоляции на протяжении тысячелетий.

Озеро находится в 600 километрах от Южного полюса, а его размеры (160 квадратных километров) схожи с Манхэттеном. Глубина озера — 10−15 метров.

На протяжении нескольких недель ученые будут растапливать скважину с помощью горячей воды, чтобы подобраться к скрытому озеру сквозь толщу льда. Жизнь, которую хотят найти ученые, является одной из самых изолированных на Земле.

Озеро Мерсер станет четвертым из почти 4 000 подледных озер в Антарктиде, до которого планируют добраться исследователи. Многие ученые уверены, что в таких местах могут быть условия, схожие со средой на Марсе или на спутниках Сатурна и Юпитера.

В ходе исследования ученые планируют обнаружить неизвестные микроорганизмы, и, если очень повезет, то и рыб с беспозвоночными животными.