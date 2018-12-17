Как определить по черепу, что у вас есть гены неандертальца

Специалисты Института психолингвистики им. Макса Планка опубликовали исследование, в котором ученые проанализировали строение черепа неандертальца.

На основе полученных данных они заявили, что по размеру черепа современного человека можно определить, сколько фрагментов ДНК ему досталось от неандертальцев.

На рисунке снизу можно увидеть, в чем главное различие черепа неандертальца и человека. Так как мозг неандертальцев был крупнее, то и череп сформировался более вытянутым, чем у современных людей.

Красный — мозг и череп неандертальца, синий — современного человека

Неандертальцы не являются нашими прямыми предками: они жили на территории Европы, куда около 40 000 лет назад пришли наши «дальние родственники». Ученые предполагают, что они имели тесный контакт с неандертальцами, так как в ДНК большинства европейцев встречается от 1 до 2% неандертальских генов.

Ученые из Института психолингвистики им. Макса Планка решили проверить, повлияли ли эти гены на строение черепа современного человека, ведь размеры головы неандертальцев и наших предков отличались.

В ходе исследования ученые отсканировали около 4500 черепов европейцев, а также обнаружили в их ДНК неандертальские гены. В этих генах ученые нашли фрагменты, отвечающие за форму черепа.

Современное, более компактное строение мозга способствует более эффективной работе мозжечка — отдела мозга, отвечающего за координацию движений. Несмотря на небольшой размер мозга, в области мозжечка у человека больше места, чем было в мозге у неандертальца. Также у современного человека лучше развит путамен — базальное ядро головного мозга, который играет важную роль в этиологии дегенеративных неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона, — пояснили специалисты.

Авторы работы заключили, что у людей, имеющих больший процент неандертальских генов, строение черепа может быть более вытянутым. Но заметить связанные с этим последствия — изменения в работе мозжечка или путамена — крайне сложно без специальных исследований.