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Создана скульптура одержимых смартфонами людей

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  • 14 декабря 2018, 16:20
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Амстердаме ежегодно проводится фестиваль света, в котором принимают участие творческие люди со всего мира. В этом году на фестивале была выставлена любопытная скульптура, которую создали британская художница Гали Мэй Лукас (Gali May Lucas) и скульптор Каролина Хинц (Karoline Hinz).

Инсталляция представляет собой лавочку, на которой сидят трое человек, полностью поглощённых своими смартфонами, и лишь свет от экранов освещает их застывшие лица.

«По дороге на работу по утрам я вижу людей, потерянных в свете их мобильных телефонов. На скамейках в парке, в трамвае, в ресторанах — никто больше не разговаривает друг с другом», — печалится художница.

Своей работой авторы хотят привлечь внимание к проблеме одержимости современного общества смартфонами и соцсетями: люди всё реже общаются вживую и всё меньше внимания уделяют личным встречам.

«Наша одержимость технологиями выходит из-под контроля, и это пагубно влияет на наши отношения с близкими», — отметили создатели.

По словам авторов скульптуры, их задачей было создать такую инсталляцию, в которой каждый узнает себя. По словам участников и посетителей выставки, им это удалось.

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