Создана скульптура одержимых смартфонами людей
- 14 декабря 2018, 16:20
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Амстердаме ежегодно проводится фестиваль света, в котором принимают участие творческие люди со всего мира. В этом году на фестивале была выставлена любопытная скульптура, которую создали британская художница Гали Мэй Лукас (Gali May Lucas) и скульптор Каролина Хинц (Karoline Hinz).
Инсталляция представляет собой лавочку, на которой сидят трое человек, полностью поглощённых своими смартфонами, и лишь свет от экранов освещает их застывшие лица.
«По дороге на работу по утрам я вижу людей, потерянных в свете их мобильных телефонов. На скамейках в парке, в трамвае, в ресторанах — никто больше не разговаривает друг с другом», — печалится художница.
Своей работой авторы хотят привлечь внимание к проблеме одержимости современного общества смартфонами и соцсетями: люди всё реже общаются вживую и всё меньше внимания уделяют личным встречам.
«Наша одержимость технологиями выходит из-под контроля, и это пагубно влияет на наши отношения с близкими», — отметили создатели.
По словам авторов скульптуры, их задачей было создать такую инсталляцию, в которой каждый узнает себя. По словам участников и посетителей выставки, им это удалось.
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