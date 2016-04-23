Лукашенко рассказал, когда нужно материться
- 14 декабря 2018, 15:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался во время брифинга для российских журналистов, что любит материться, однако уточнил, когда это можно делать.
Белорусский лидер отметил, что как-то прочитал в российской прессе о запрете выступления рэпера в Минске. Лукашенко добавил, что это было давно, а в текстах у исполнителя был сплошной мат.
«Я сам еще тот матерщинник», — признался Александр Лукашенко. После чего оговорился, что мат не должен звучать публично или со сцены.
Маты-перематы рэперов начали в России запрещать, но не нужно этого делать. Помните, как было в Советском Союзе во времена Высоцкого, когда стали подпольные театры создавать, — напомнил журналистам глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что «запретный плод сладок», поэтому запретительные меры только привлекут к таким исполнителям еще большее внимание, сообщает агентство «Sputnik Беларусь».
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