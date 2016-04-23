Лукашенко рассказал, когда нужно материться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался во время брифинга для российских журналистов, что любит материться, однако уточнил, когда это можно делать.

Белорусский лидер отметил, что как-то прочитал в российской прессе о запрете выступления рэпера в Минске. Лукашенко добавил, что это было давно, а в текстах у исполнителя был сплошной мат.

«Я сам еще тот матерщинник», — признался Александр Лукашенко. После чего оговорился, что мат не должен звучать публично или со сцены.

Маты-перематы рэперов начали в России запрещать, но не нужно этого делать. Помните, как было в Советском Союзе во времена Высоцкого, когда стали подпольные театры создавать, — напомнил журналистам глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что «запретный плод сладок», поэтому запретительные меры только привлекут к таким исполнителям еще большее внимание, сообщает агентство «Sputnik Беларусь».