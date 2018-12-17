На станции в Антарктике таинственно погибли два человека

На расположенной в Антарктике исследовательской станции Мак-Мердо при невыясненных обстоятельствах погибли два сотрудника, выполнявших плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих Долинах.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло во вторник на объекте, где расположен генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика. Погибшие были наемными работниками, которые занимались пожарной охраной объектов.

Пилот вертолета, поджидавший техников после работы, нашел их лежащими на полу без признаков жизни.



Станция Мак-Мердо находится рядом с ледником Росса и представляет собой крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Финансируется по Антарктической программе США. Население станции может достигать 1300 человек, а температура в самые холодные месяцы — минус 50 градусов.

Как сообщал «Ридус», в целом по Антарктике можно найти места, где температура опускается почти до минус 90 градусов.