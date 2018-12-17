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Минздрав ударит ростом цен по ожирению россиян

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить косвенные налоги на соленые и сладкие продукты ради повышения «рациональности» питания россиян.

«В возрасте 35—40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55—64 года — 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», — передает аргументы министра «Интерфакс».

При этом Скворцова сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым 44% случаев возникновения диабета и 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России брюшной тип ожирения отмечается более чем у двух третей обследованных людей.

Что касается избыточного потребления соли, то такой тип питания приводит к развитию гипертонии. По мнению Скворцовой, россияне едят слишком мало овощей, но зато на свою беду увлекаются фастфудом, в котором избыточно много и соли, и сахара.

Решать проблему предлагается в том числе введением акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара, и другие вредные продукты.

Ранее «Ридус» предупреждал о подорожании автомобилей, бензина, сахара, хлеба, яиц и других необходимых продуктов. Также ощутимо выросли цены на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента и на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров.

В целом за три осенних месяца инфляция в России ускорилась, а сообщения о росте цен на продукты питания накануне Нового года пошли сплошным потоком.

Кроме того, с 1 января 2019 года россиян ждет общая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а всего в наступающем году таких индексаций будет две. Первый раз коммуналка подорожает на 1,7%. Второй раз плата вырастет еще на 2,4%, это произойдет 1 июля. А еще власти Москвы с начала будущего года увеличат размер взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов на 7%.

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Комментарии (4)

  • Small 3dac1bb62e
    Владимир В14 декабря, 05:30

    Вы только и умеете цены поднимать , больше ваш мозг не на что не способен.

  • Small default
    Ольга З.14 декабря, 07:59

    Правильней начать с себя, а потом уж за народ ратовать! Оглянитесь, сколько в министерствах людей с лишним весом. Шайбы некоторых в телевизор не помещаются!

  • Small default
    Tatiana Chernova14 декабря, 10:32

    Благодетели вы наши! Денно и ношно пекутся о здравии народа. Не приведи господь, помрёт простой мужик от обжорства то, коль вы цены на жратву не повысите.

  • Small e1db65bf8f
    Bupyc14 декабря, 12:14

    Предлагаю для холопов вернуть талоны и трудодни, тогда ожирения не будет.

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