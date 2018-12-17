Французская полиция ликвидировала террориста из Страсбурга

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о ликвидации жителя Страсбурга Шеката Шарифа, который устроил массовое убийство 11 декабря.

«Трое полицейских опознали Шеката и хотели его задержать, но он открыл огонь и был ликвидирован ответными выстрелами», — цитирует министра газета «Известия».



Власти страны квалифицировали происшествие как теракт.



Напомним, 29-летний житель Страсбурга по имени Шекат Шариф открыл стрельбу на рождественской ярмарке, в результате чего были убиты три человека, и еще 13 получили ранения, в том числе крайней тяжести — один из пострадавших находится в коме. Убийца скрылся с места преступления, угнав такси.

На поиски террориста были подняты сотни полицейских и жандармов. Шариф был в розыске по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям, а также имел судимости за преступления, совершенные в Германии, Франции и Швейцарии.



Ранее «Ридус» рассказывал о расстреле посетителей синагоги «Древо жизни» в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), который ужаснул американцев и евреев по всему миру.

