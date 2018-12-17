Названо число лишенных свободы журналистов во всем мире

В настоящее время заключенными являются более 250 представителей СМИ во всем мире.

Их нахождение за решеткой связано с профессиональной деятельностью.

Согласно данным, приведенным в специальном отчете Комитета защиты журналистов (КЗЖ), по числу заключенных под стражу уже третий год подряд лидируют Турция, Китай и Египет.

В Турции, например, в этом году были лишены свободы по меньшей мере 68 представителей СМИ.

В Китае, по данным КЗЖ, в заключении находятся 47 журналистов, 10 из которых были задержаны без предъявления обвинений, поскольку работали в регионе Синьцзян, где, по данным ООН, до одного миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств могут находиться в неволе без судебного решения.

В Египте заключены под стражу как минимум 25 журналистов, 19 из которых сидят по обвинению в распространении фейковых новостей.

Четвертое место в списке КЗЖ занимает Саудовская Аравия, где по состоянию на 1 декабря за решеткой находились как минимум 16 представителей СМИ. В их число входят четыре журналистки, писавшие о правах женщин в королевстве.

Также 16 журналистов томятся в тюрьмах Эритреи. Во Вьетнаме их 11, а в Азербайджане — 10.

В отчете также отмечается, что около 70% лишенных свободы журналистов по всему миру обвиняются в антигосударственной деятельности.

По сравнению с прошлым годом на 5% выросло число отправленных в тюрьму журналисток. Их число составляет на данный момент 33 человека.

При этом в исследовании КЗЖ не учтены пропавшие без вести или удерживаемые неправительственными группировками в таких регионах, как Ближний Восток и Северная Африка.

В отчете также особо отмечен тот факт, что за последний год деятельность комитета привела к досрочному освобождению по меньшей мере 79 журналистов во всем мире.